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Tekirdağ'da korkunç kaza! Can pazarı yaşandı... Biri bebek iki kişi öldü, altı kişi yaralandı

31.10.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından elektrik direğine çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada biri bebek iki kişi hayatını kaybederken, altı kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da korkunç kaza! Can pazarı yaşandı... Biri bebek iki kişi öldü, altı kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu'nun Sarılar Mahallesi kara yolu üzerinde meydana geldi. B.D. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön tarafı hurdaya dönen kamyonetin şoför mahalli ile aracın açık kasasında bulunan 8 kişi yaralandı.

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YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevreye savrulan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5-6 aylık olduğu belirtilen bebek ile 1 kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede 1'i çocuk 6 kişinin tedavisi sürüyor.

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Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, olay yerine gelerek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk'ten bilgi aldı .Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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trafik kazası Tekirdağ bebek

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