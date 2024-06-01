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Tekirdağ'da korkunç kaza! Oğlunun kullandığı otomobili sollamaya çalıştı: 3 ölü, 5 yaralı

01.06.2024 01:03
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde katliam gibi bir trafik kazası yaşandı. Hatalı sollama nedeniyle 3 otomobilin karıştığı kazada Erdem (48) ile eşi Birsen K. (44) ve Muradiye Y. 58) yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Hatalı sollamayı Erdem K.'nın yaptığı ve oğlunun kullandığı otomobili geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Tekirdağ'da korkunç kaza! Oğlunun kullandığı otomobili sollamaya çalıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sarılar Mahallesi Karatepe Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi.

OĞLUNUN KULLANDIĞI OTOMOBİLİ SOLLADI

Erdem Koç yönetimindeki otomobil, önünde seyreden ve oğlu Burak K.'nın (25) kullandığı otomobili sollayınca karşı yönden gelen Sercan A.(39) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Burak K.'nın kullandığı otomobil de çarpışan otomobillere çarptı.

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KAZA YAPAN ARAÇTA SIKIŞTILAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde aynı otomobilde bulunan Erdem ile eşi Birsen K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Otomobillerde sıkışan yaralılar Burak K., Sercan A., Nihan A. (37) Muradiye Y., E.A.(4) ve M.A. (9), itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan durumu ağır olan Muradiye Y. de doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan 5 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ Çorlu
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