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Tekirdağ'da korkunç olay! Anne ve küçük kız ölü bulundu, baba ağır yaralı... Eşi ve çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı

12.01.2025 14:13
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan bir sitedeki villaya ihbar üzerine giden ekipler henüz ismi belirlenemeyen bir çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahla vurulmuş halde buldu. Küçük kız ve annenin hayatını kaybettiği belirlenirken, babanın durumunun ağır olduğu aktarıldı. İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler sürüyor.

Tekirdağ'da korkunç olay! Anne ve küçük kız ölü bulundu, baba ağır yaralı... Eşi ve çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı

Olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak’ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi’ndeki 2 katlı villada meydana geldi.

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3 KİŞİ SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULDULAR

İhbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada henüz isimleri öğrenilemeyen çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu.

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ANNE VE KIZI ÖLDÜ, BABA AĞIR YARALI

Anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, babanın ise duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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EŞİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İntihar Tekirdağ anne baba
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