Tekirdağ'da korkunç olay! Dini nikahlı yaşadığı Ayşenur Akkurt'u boğazını keserek öldürdü

Korkunç olay, Tekirdağ Şarköy'de meydana geldi. Ayşenur Akkurt'tan haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu. Eve giden polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı. Akkurt'un cansız bedenini boğazı kesilmiş şekilde yatakta bulunan ekipler, Rıdvan Kurt'u ise sol el bileği ile vücudunda kesiklerle yerde yatarken buldu. Kurt hastanede tedavi altına alınırken polis, Kurt'un Akkurt'u öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANMIŞ HALDE BULDULAR

Şarköy'de işçi olan Rıdvan Kurt ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşenur Akkurt'tan haber alamayan yakınları, gece polise başvurdu. Çiftin Camikebir Mahallesi Karayel Sokak'ta oturduğu eve giden polis ekipleri, merdivenle pencereden içeri girdi. Polis ekipleri, Ayşenur Akkurt'u boğazından bıçaklanmış halde yatakta, Rıdvan Kurt'u ise sol el bileği ile vücudunda kesiklerle yerde yatarken buldu.

DURUMU AĞIR

Çağırılan ambulansla iki yaralı Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşenur Akkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Rıdvan Kurt ise müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 9 ayrı suç kaydı bulunan Kurt'un, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AKKURT'U ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Polis, Rıdvan Kurt'un, Ayşenur Akkurt'u, boğazından bıçakladıktan sonra bilek ve vücudunu keserek intihara teşebbüs ettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)



