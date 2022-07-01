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Tekirdağ'da korkunç olay! Genç kadın, ayrıldığı nişanlısını bıçaklayarak öldürdü

01.07.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Tekirdağ'da meydana geldi. Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan Selim Aydın (42), tartıştığı eski nişanlısı Nurcan O. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası genç kadın, gözaltına alırken soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da korkunç olay! Genç kadın, ayrıldığı nişanlısını bıçaklayarak öldürdü

Tekirağ'daki korkunç olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Cedit Alipaşa Mahallesi Enis Sülün Caddesi üzerindeki Selim Aydın'ın evinde meydana geldi. İddiaya göre Nurcan O., anlaşmazlık yaşadığı nişanlısı Selim Aydın'dan bir süre önce ayrıldı. Aydın, bugün, kendisini terk eden Nurcan O.'yu konuşmak için evine davet etti.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA YARALAYIP, EVDEN KAÇTI

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan O., mutfaktan aldığı bıçakla Aydın'ı yaralayıp, evden kaçtı. Kendi evine giden Nurcan O.'nun durumu ağabeyi M.O.'ya anlatması üzerine ağabeyi hemen Selim Aydın'ın evine gitti.

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HAYATINI KAYBETTİ

M.O., ağır yaralı halde bulduğu Aydın'ı kendi aracı ile Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Polis, Nurcan O.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Tekirdağ nişanlık
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