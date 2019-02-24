Tekirdağ'da korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, kıyıdan 30 metre çekilirken, bazı tekneler de karaya oturdu.

Kardeş, "İlk kez bu kadar deniz çekildi. 30 metre çekilmesi ve depremin ardından olması dikkat çekiyor. Tabi bunu bilim adamları bilecek. Biz de önlemimizi almak istiyoruz. Sonuçta deprem bölgesinde bulunuyoruz" dedi.