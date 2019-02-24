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Tekirdağ'da korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 16:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı tekneler karaya oturdu.

Çanakkale'de meydana gelen depremin ardından suların çekilmesi vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, kıyıdan 30 metre çekilirken, bazı tekneler de karaya oturdu.
Balıkçılık yapan Barış Kardeş, ilk kez suların 30 metre çekildiğini söyledi.
Kardeş, "İlk kez bu kadar deniz çekildi. 30 metre çekilmesi ve depremin ardından olması dikkat çekiyor. Tabi bunu bilim adamları bilecek. Biz de önlemimizi almak istiyoruz. Sonuçta deprem bölgesinde bulunuyoruz" dedi.
Denizin çekilmesiyle birlikte sahil bandındaki kaldırımın da çöktüğü belirtildi.
Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uya, deniz çekilmesinin normal olduğunu belirterek, "Zaman zaman bu durum yaşanıyor. Vatandaşların herhangi bir korku yaşamasın" dedi.
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Tekirdağ Marmara Ereğlisi deprem deniz suyu

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