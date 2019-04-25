Tekirdağ'da korkutan görüntü! Uzmanlardan açıklama geldi

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, Marmara Denizi'nin sahil boyunca zaman zaman turuncu renge büründüğü görüldü. Çevredekiler tedirginlik yaşarken, uzmanlar ise renk değişiminin mevsimsel değişim nedeniyle doğa olayı olduğunu söyledi.

Deniz yüzeyindeki turuncu rengin sebebini, uzmanlar, ‘kızıl gelgit, alg patlaması’ olarak adlandırılan biyolojik olaya bağlı doğal bir süreç olduğunu ifade etti.