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Tekirdağ'da korkutan görüntü! Uzmanlardan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 10:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da akşam saatlerinde deniz, sahil boyunca turuncu renge büründü. Kentte denizin turuncuya bürünmesi, çevredekiler arasında tedirginlik yarattı. Uzmanlar konuyla ilgili açıklama yaptı.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, Marmara Denizi'nin sahil boyunca zaman zaman turuncu renge büründüğü görüldü. Çevredekiler tedirginlik yaşarken, uzmanlar ise renk değişiminin mevsimsel değişim nedeniyle doğa olayı olduğunu söyledi.

Deniz turuncuya büründü

Deniz yüzeyindeki turuncu rengin sebebini, uzmanlar, ‘kızıl gelgit, alg patlaması’ olarak adlandırılan biyolojik olaya bağlı doğal bir süreç olduğunu ifade etti.
Uzmanlara göre sahillerin kırmızı/turuncu bir hal alması, biyolojik ve doğal bir süreç.
Sahillerin farklı kesimlerinde görülen renk değiştirmenin, denizde yaşayan canlıların yaz aylarındaki salgılarından kaynaklanıyor. Bu durumuma kırmızı gelgit deniliyor. (DHA)
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Tekirdağ deniz

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