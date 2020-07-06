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  4. Tekirdağ'da koronavirüs denetimi! Polisi gören maskesini taktı

Tekirdağ'da koronavirüs denetimi! Polisi gören maskesini taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 20:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde vatandaşların maske takma kuralını ihlal etmeleri üzerine polis ekipleri denetim yaptı. Maske kullanmayanlara ceza uygulandı.

Tekirdağ'da koronavirüs denetimi! Polisi gören maskesini taktı

Saat Kulesi Meydanı’nda uygulama gerçekleştiren Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan maske takma zorunluluğu kararına uyulup uyulmadığını denetledi.

Maske kullanımı başta olmak üzere, sosyal mesafe kuralına uyulması için de vatandaşları sokak sokak dolaşarak uyaran polis ekipleri, tüm uyarılara rağmen maskesiz dolaşan toplamda 5 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci Maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uyguladı. Polisi gören bazı vatandaşlar ise maskesini taktı.

Öte yandan, uygulamaların sürekli olarak yapılacağı ve maskesiz dolaşanlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği öğrenildi. (İHA)

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