HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ'da manav ile seyyar satıcı kavgası meydan savaşına dönüştü

Tekirdağ'da manav ile seyyar satıcı kavgası meydan savaşına dönüştü

22.05.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde manav ile seyyar satıcı arasında çıkan kavga meydan savaşına döndü. Yaklaşık 30 kişinin karıştığı taşlı, sopalı ve kürekli kavgada 4 kişi yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.

Tekirdağ'da manav ile seyyar satıcı kavgası meydan savaşına dönüştü

Olay, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, manavın önünde tezgah açan seyyar satıcı ile manavın sahipleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

KAVGAYA YAKLAŞIK 30 KİŞİ KARIŞTI

Yaşanan tartışmanın bir anda büyümesiyle olaya çevredekiler de müdahil oldu. Yaklaşık 30 kişinin karıştığı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavganın büyümesiyle olay yerine 112 Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, jandarmanın gelmesiyle de kavga eden grup dağıldı.

Elazığ'da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı varElazığ'da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavga anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Jandarma ekipleri kavgaya karışan tarafları ifadeleri alınmak üzere merkeze götürürken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Mayıs ayında şaşırtan görüntü! Kar kalınlığı 8 metreMayıs ayında şaşırtan görüntü! Kar kalınlığı 8 metre
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli

Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Kırmızı ışıkta duramayan araç dehşet saçtı: 4 ölü, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta duramayan araç dehşet saçtı: 4 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.