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Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda servis devrildi, 14 işçi yaralandı.

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre kaza, Muratlı ilçesinden Lüleburgaz'a giden Erol S. yönetimindeki 59 S 0344 plakalı midibüs Ballıhoca Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ trafik kazası

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