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Tekirdağ’da mutant virüs alarmı! Giriş-çıkışlar kontrollü sağlanıyor

01.03.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da mutant virüs alarmı! Giriş-çıkışlar kontrollü sağlanıyor

Tekirdağ’daki bir mahallede mutant virüs vakası görülmesi ve vakaların artması nedeniyle mahalle giriş-çıkışlarında önlem alan jandarma ekipleri tarafından HES Kodu sorgulaması yapılarak, riskli olmayanların geçiş izni kontrollü sağlanıyor.

Mutasyonlu virüs vakasının yaşandığı 720 nüfuslu Malkara’nın Çınaraltı Mahallesi’nde tedbirler artırıldı. Malkara İlçe Jandarma ekiplerince mahalle giriş - çıkışlarında sıkı önlem alındı. HES Kodu sorgulaması riskli olmayan kişilerin geçişleri kontrollü sağlanıyor.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslı kişiler, evlerinde karantina sürecine alındı. Çınaraltı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Bölüt, temaslı kişiler dahil yaklaşık 30 kişinin ev karantinasında olduğunu belirtti. Muhtar Bölüt, mahalle sakinlerinin, maske ve mesafe kurallarına uymalarını ve komşu ziyaretlerinden kaçınmalarını istedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) HES kodu

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