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  4. Tekirdağ'da öğretmenden öğrenciye iğrenç taciz! Mesajlar her şeyi ortaya çıkardı

Tekirdağ'da öğretmenden öğrenciye iğrenç taciz! Mesajlar her şeyi ortaya çıkardı

10.02.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İğrenç olay Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşandı. Lisede okuyan 16 yaşındaki kız öğrenci E.N.T., öğretmeni Ç.A. (32) tarafından telefonuna gelen mesajları ailesine gösterdi. Açığa alınan öğretmen, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

Tekirdağ'da öğretmenden öğrenciye iğrenç taciz! Mesajlar her şeyi ortaya çıkardı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mide bulandıran olayda kız öğrencisi E.N.T.'ye mesajlar gönderen lise öğretmeni Ç.A., 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

Şarköy Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Ç.A., iddiaya göre, kız öğrencisi E.N.T.'ye cep telefonundan mesajlar gönderdi. Mesajlardan rahatsız olan öğrenci, durumu ailesine anlattı ve polise şikayette bulunuldu. Kaymakamlık tarafından açığa alınan öğretmen hakkında adli soruşturma da başlatıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Ç.A., çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. Ç.A.'nın, ifadesinde, "Cinsel herhangi bir suç işlemedim. Değil cinsel, fiziksel temasta dahi bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Tekirdağ taciz
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