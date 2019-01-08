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Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 4'ü çocuk 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde 4'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesindeki Ortaca Köprüsü'nde dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye dereye düşen otomobili kıyıya çekti.

Sağlık ekipleri sürücü, ve otomobil içerisinde bulunan 4'ü çocuk 2'si kadın 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ otomobil Kaza

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