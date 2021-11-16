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  4. Tekirdağ’da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

Tekirdağ’da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

16.11.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde askeri personel taşıyan servis ile otomobil çarpıştı. Kazada 1’i ağır 14 askeri personel yaralandı.

Tekirdağ’da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Tekirdağ-Malkara yolu Beşiktepe kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktepe Kışlası’ndan mesai bitiminden çıkan askeri personeli taşıyan M.C. idaresindeki askeri servis aracı, kışladan çıkıp Beşiktepe Kavşağından Süleymanpaşa ilçesine dönüşe geçtiği sırada, Süleymanpaşa istikametinden gelerek kavşağa giren D.A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

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14 ASKER YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle askeri personel taşıyan araçta bulunan 14 asker yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza alanına gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Tekirdağ’daki çeşitli hastaneye sevk etti.

Bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralı askerler hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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