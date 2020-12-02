HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tekirdağ’da otomobilin çarptığı genç öldü

Tekirdağ’da otomobilin çarptığı genç öldü

02.12.2020 00:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tekirdağ’da otomobilin çarptığı genç öldü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü ise polise giderek teslim oldu.

Kaza, Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırlarında yer alan Yulaflı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddialara ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Tunahan Karakoç (24) adlı gence 59 JG 311 plakalı araç çarptı. Genç çarpmanın etkisi ile savrulurken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.

Tekirdağ'da dehşet! Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldüTekirdağ'da dehşet! Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü

Yaralanan yayayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Tunahan Karakoç yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede başka kaza meydana gelmemesi için yolda tedbir alarak ulaşımı sağladı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan aracın sürücüsü olduğu öne süren E.Z. adlı kişi ise Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Çocuğuna alkol kullandıran annenin ifadesi ortaya çıktıÇocuğuna alkol kullandıran annenin ifadesi ortaya çıktı
A101 market güncel çalışma saatleri!A101 market güncel çalışma saatleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

'Kadir Şeker kiralık katil' demişti! Yanıt geldi

'Kadir Şeker kiralık katil' demişti! Yanıt geldi

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Zonguldak'ta kablo hırsızlığından yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

Kablo hırsızlığından yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

Afyonkarahisar'da trafo üzerinde yanmış ceset bulundu

Afyonkarahisar'da trafo üzerinde yanmış ceset bulundu

Alkol kullandırıldığı iddia edilen 1.5 yaşındaki çocuğun annesinin ifadesi ortaya çıktı

Çocuğuna alkol kullandıran annenin ifadesi ortaya çıktı

Yılan tarafından boğulmak üzere olan yavru köpeği kurtardı!

Yavru köpeği yılandan elleriyle kurtardı!

Yasak aşk ortaya çıkmasın diye ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Annesini tehdit eden üvey babasını vurmak isterken arkadaşını öldürmüş

1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı! Detayları ortaya çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.