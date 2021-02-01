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  4. Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

01.02.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Yolun karşısına geçmek isteyen Sibel Demirdöken (40) adlı kadına Serkan A. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisi ile havaya savrularak ağır yaralanan Sibel Demirdöken olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Çarpma anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı kazanın ardından sürücü Serkan A. ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

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