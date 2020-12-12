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  4. Tekirdağ'da özel hastanedeki skandal 'tomografi' skandalıyla ilgili inceleme

Tekirdağ'da özel hastanedeki skandal 'tomografi' skandalıyla ilgili inceleme

12.12.2020 10:14 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da özel hastanedeki skandal 'tomografi' skandalıyla ilgili inceleme

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasıyla özel hastane hakkında inceleme başlatıldı.

Emekli Jandarma Alay Komutanı Albay Kamuran Ersan'ın filyasyon ekibinde görevli hemşire eşi Emine Ersan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Emine Ersan, bir süre sonra fenalaşınca evlerinin yakınındaki özel bir hastaneye giderek tomografi çektirmek istedi.

Görevlilerin, "Kovid-19 testinizi bu hastanede yaptırmadınız. Bu nedenle tomografinizi çekemeyiz." demesi üzerine Ersan, durumu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü hastane hakkında inceleme başlattı.

Emine Ersan'ın tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesinde sürüyor.

(AA)

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