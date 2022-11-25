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  4. Tekirdağ’da pitbull dehşeti: 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırdı

Tekirdağ’da pitbull dehşeti: 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırdı

25.11.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da sahibinin elinden fırlayan pitbull cinsi köpek, yoldan geçen 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırarak yaralanmasına neden oldu. Aile, köpek sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tekirdağ’da pitbull dehşeti: 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırdı

Olay, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak’ta meydana geldi. Sahibinin elinden fırlayan pitbull cinsi köpek, yaya halindeki S.B.Ç.'ye (10) saldırdı. Bir anda kabus yaşayan çocuk, kendisini savunmaya çalışsa da yaralanmaktan kurtulamadı.

Köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanan S.B.Ç., çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olay anını anlatan Sercan Baran, “Toptancıya bakmak için yoldan geçerken köpeği fark etmedim. Benim koştuğumu gördü diye sahibinin yanından fırlayarak bir anda bana saldırdı. Üstüme doğru atladı ve kalçamı tuttu. Ne kadar kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da olmadı. Bacağımdan ısırdı ve canımı acıttı” diye konuştu.

Baba Hayrettin Çılgın, “Bu hayvan yasaklı bir hayvan zaten. Bunu sokakta gezdiriyorsan tasmasını, ağızlığını eksik etmeyeceksin, tedbirini alacaksın. Ben de hayvansever bir insanım. Kedileri, köpekleri severim ama bu olayın maddi ve manevi peşini bırakmayacağım. Gerekli şikayetimizi yaptık” dedi.

Kaynak: İHA

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