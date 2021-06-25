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  4. Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü

Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü

25.06.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla suya kapılan Barış Önder (14) ile Mustafa Aslan (14), hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü

Olay, Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi mezarlığının yakınından geçen dere yatağında meydana geldi. Bölgede sağanak sonrası derenin taşmasıyla Barış Önder ile Mustafa Aslan, suya kapıldı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis ve AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Barış Önder ile Mustafa Aslan, dere içerisinde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı çocuklar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumları ağır olan çocuklar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Tekirdağ
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