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  4. Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Can kaybı yükseldi

Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Can kaybı yükseldi

06.07.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek, yaşamını yitirenlerin sayısı, 12’ye yükseldi. Hastanede entübe olan Vedat Bektaş (24) ile Ahmet Ataman (60) da bu sabah hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Can kaybı yükseldi

Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 30 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin, Hasan Nişancı hayatlarını kaybetti. Hastanede entübe olan Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman’ın bu sabah saatlerinde yaşamını yetirmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 12’ye çıktı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, 2’si entübe 7 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldiTekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklanmıştı.

(DHA)

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Tekirdağ
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
48 tl olan rakıyı vergilerle birlikte 102 tl yaparsan , halkında alkol yapmanın peşine düşüp etil alkolu fazla koyar ve zehirlenir bunların hepsi birer vebaldir, ben 48 tl lik rakıyı 102 tl ye. 102 bin tl lik bmw yi 280 bin tl ye almak istemiyorum, ama senin ülkende araplar gelip en kral şekillerde yaşıyor biz kendi paramızla bırak onların ülkesine gitmeyi havaalanlarına inemeyiz hayat cok acımasız
şerefe yarasın kocum

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