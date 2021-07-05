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Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

05.07.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek, yaşamını yitirenlerin sayısı, hastanede entübe olan Hasan Nişancı'nın (59) yaşamını yitirmesiyle 10'a yükseldi.

Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin yaşamını yitirdi.

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ÖLENLERİN SAYISI 10'A ÇIKTI

Hastanede entübe olan Hasan Nişancı'nın da bugün hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 10'a çıktı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, 6'sı entübe 8 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, 1 tona yakın sahte içki ele geçirilmişti.

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklanmıştı. (DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu
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