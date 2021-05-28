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Tekirdağ’da şiddetli yağış heyelana neden oldu

28.05.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Uçmakdere ile Yeniköy arasındaki karayolunda heyelan meydana geldi.

Tekirdağ’da şiddetli yağış heyelana neden oldu

Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısının ardından Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

OTOMOBİL SÜRÜKLENDİ

Yağışlar nedeniyle saat 19.30 sıralarında kırsal Uçmakdere ile Yeniköy arasındaki karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında yolda park halinde ve içinde kimsenin bulunmadığı bir otomobil sürüklendi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın duyulmasının ardından Tekirdağ ve Şarköy’den bölgeye itfaiye, arama kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada bölgede başka araç bulunmadığı belirlendi. Karayolu ulaşıma kapatılarak, sürüklenen araç ile yola inen toprak ve kaya parçaları kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından olası bir başka heyelana karşı karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. (DHA)

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