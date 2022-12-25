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Tekirdağ'da trafik kazası! Otomobil devrildi: 7 kişi yaralandı

25.12.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası! Otomobil devrildi: 7 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol çalışmasını fark etmeyen sürücünün aracıyla şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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Semetli Mahallesi'nden Tekirdağ istikametine aracıyla seyir halinde olan Hasan K., yol çalışmasını fark etmeyince şarampole yuvarlandı.

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Aracın savrulmasıyla araçta bulunan aile üyelerinden 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi ile olay yerine intikal eden jandarma ekibi ve çok sayıda ambulans yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra tedavilerinin devam etmesi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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trafik kazası Tekirdağ

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