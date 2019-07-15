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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 05:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin yapmış oldukları kapsamlı çalışmalar sonucu; Çorlu İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki adrese farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda toplam 509 gram eroin maddesi, 235 adet Captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap, çeşitli materyaller, 2 adet cumhuriyet altını ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan M.D, T.D., B.G ve E.G. isimli şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Tekirdağ uyuşturucu operasyonu

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