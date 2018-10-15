HABER

Tekirdağ'da vahşet! İplerle ağaca bağlayıp köpeğe tecavüz ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 19:28 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, iplerle ağaca bağladıkları köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi. Köpek ölü bulunurken, hayvanseverlerin büyük tepki gösterdiği vahşetle ilgili polis soruşturma başlattı.

Tekirdağ'da vahşet! İplerle ağaca bağlayıp köpeğe tecavüz ettiler

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde, Perşembe Pazarı yakınlarındaki boş arazide meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, plastik ambalaj ipiyle ağaca bağladıkları köpeğe tecavüz etti. Saldırganlar köpeği ölüme terk edip kaçtı. Köpeğin ölüsü vatandaşlar tarafından bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine belediye ekipleri köpeği alıp götürdü.

VAHŞETE BÜYÜK TEPKİ

Vahşeti sosyal medyada duyan hayvanseverler ve vatandaşlar, büyük tepki gösterdi. Saldırganların yakalanması için yetkililer göreve çağrıldı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatarak, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Edirne'de askerleri taşıyan servis kaza yaptı: 13 yaralıEdirne'de askerleri taşıyan servis kaza yaptı: 13 yaralı
Kazada şehit olan Onbaşı Özyolci'nin cenazesi, memleketine uğurlandı (2)Kazada şehit olan Onbaşı Özyolci'nin cenazesi, memleketine uğurlandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ tecavüz Tecavüz vahşeti Köpeğe tecavüz

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Berkay - Arda Turan kavgasında flaş gelişme! Arda Turan'a cinsel taciz davası

Berkay - Arda Turan kavgasında flaş gelişme! Arda Turan'a cinsel taciz davası

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.