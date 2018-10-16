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Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 15:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, avlanması yasak olan ve yasadışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y gözaltına alındı.

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki NATO limanında bir kişinin kamyonete şüpheli paketler taşıdığı ihbarı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Durdurdukları kamyonette yapılan aramada, kovalar ve çuvallara doldurulmuş avlanması yasak olan 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi. Deniz patlıcanlarına el konulurken kamyonet sürücüsü E.Y gözaltına alındı. Deniz patlıcanları ise Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz patlıcanı

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