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Tekirdağ'da yol ortasında ilginç olay! Polis, uyandırmak için yarım saat uğraştı

27.07.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu'da gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Yol ortasında duran aracı fark eden polis ekipleri kontrol için oraya yanına gitti. Alkollü olduğu anlaşılan ve sızan vatandaş bir türlü uyanmadı. Polis memurları yarım saat süren çaba sonucu vatandaşı uyandırarak işlem yaptı.

Tekirdağ'da yol ortasında ilginç olay! Polis, uyandırmak için yarım saat uğraştı

Çorlu'da gece saatlerinde Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri, çiftli halı saha yakınlarında, eski itfaiye ışıklar istikametine seyreden bir araç yol ortasında durakladı. Devriyeye çıkan polis ekipleri tarafından fark edilen yol ortasındaki araç kontrol edildi. Trafik polisi, direksiyon başında sızan sürücü S.T.’yi yaklaşık yarım saat dil dökerek uyandırmayı başardı.

3.30 PROMİL AKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde, sürücü S.T.’nin 3.30 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılan sürücü S.T.’nin ehliyetine el konulurken, aracı da çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. (İHA)

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Tekirdağ Çorlu
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