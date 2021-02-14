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  4. Tekirdağ'da yolda kalan sürücülerin imdadına zabıta yetişti

Tekirdağ'da yolda kalan sürücülerin imdadına zabıta yetişti

14.02.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da yolda kalan sürücülerin imdadına zabıta yetişti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 35 santimetreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlara zabıta ekipleri yardım etti.

Malkara ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı tipi şeklinde etkisini sürdürüyor. İlçe merkezi Cumhuriyet Caddesi, Şehit Temizer Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nın yokuşlarında araçlar ilerlemekte güçlük geçti. Yokuşta zincirsiz yola çıkan ve hareket edemeyen araçların yardımına Malkara Belediyesi zabıta ekipleri koştu. İlçedeki bazı bölgelerde kar kalınlığı 35 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi aştı.

ZİNCİRSİZ YOLA ÇIKANLAR GERİ ÇEVRİLİYOR

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Bölge trafik ekipleri, Malkara-Süleymanpaşa yolu ile Malkara-Şarköy yolunda zincirsiz yola çıkan ağır vasıtalı araçları geri çeviriyor. İlçede hissedilen hava sıcaklığı eksi 12 derece olarak ölçüldü.

'ARACINIZLA YOLA ÇIKMAYIN'

Malkara Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle vatandaşların araçlarıyla sokağa çıkmamaları istendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi ekipleri de ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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İHA

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