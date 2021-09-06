HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ'daki faciadan kahreden haber! Eşi de hayatını kaybetti, geride 3 çocuk kaldı

Tekirdağ'daki faciadan kahreden haber! Eşi de hayatını kaybetti, geride 3 çocuk kaldı

06.09.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Ergene'de meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 7'ye çıktı. Kazada hayatını kaybeden Suzan Aksoy'un (37) ağır yaralanan eşi Halil Aksoy (44) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'daki faciadan kahreden haber! Eşi de hayatını kaybetti, geride 3 çocuk kaldı

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerden geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada Suzan Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz hayatını kaybetti. Minibüs sürücü ile 7 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında bulunan Suzan Aksoy'un eşi Halil Aksoy da hastanede yapılan tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aksoy'un cenazesi, memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderilecek ve burada eşinin yanında toprağa verilecek. Böylece tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

GERİDE 3 ÇOCUK KALDI

Suzan-Halil Aksoy çifti, ocak ayında yeni bir yaşam ümidiyle İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi. Çocuklarıyla birlikte Çorlu'ya yerleşen çift, Ergene'de bir tekstil fabrikasında işe başladı. Birlikte işe gidip gelen çift, Ergene'deki tren kazasında yaşamını yitirdi, geride 3 çocukları kaldı.

4

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
Üç gün sonra mucizeyi yaşadılar! "Annesinin sesini duyar duymaz gözlerini açtı"Üç gün sonra mucizeyi yaşadılar! "Annesinin sesini duyar duymaz gözlerini açtı"
Ege Denizi'nde korkutan depremEge Denizi'nde korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.