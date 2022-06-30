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Tekirdağ'daki kazada şaşırtan diyalog: Senin kardeşin dünya lideri değil

30.06.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da meydana gelen kazada tuhaf diyaloglar dikkat çekti. Motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada tartışma yaşanırken, motosiklet sürücüsünü sakinleştirmeye çalışan araç sürücüsünün ağabeyi, “O benim kardeşim” dedi. Motosiklet sahibi de, “Senin kardeşin dünya lideri değil” sözlerini sarf etti.

Tekirdağ'daki kazada şaşırtan diyalog: Senin kardeşin dünya lideri değil

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde Derinyol Sokak ile Namazgah Sokak ayrımında otomobil ile motosikletin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen motosiklet sahibi ile otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı.

''SENİN KARDEŞİN DÜNYA LİDERİ DEĞİL''

Sinirlerine hakim olamayan motosiklet sahibini sakinleştirmek isteyen araç sürücüsünün ağabeyi, “O benim kardeşim, sakin ol” dedi. Motosiklet sahibi de, “Senin kardeşin dünya lideri değil” dedi. Vatandaşların araya girmesi ile taraflar sakinleşerek anlaşma sağlandı.

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(İHA)

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Tekirdağ
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