Tekirdağ'daki Necmettin Erbakan'ın büstü olay oldu!

Kapaklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Kapaklı tarihinde yer edinmiş kişilerin, siyasetçilerin ve sanatçıların büstleri ilçeye bağlı Atatürk, İsmet Paşa, Karaağaç ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan parklara yerleştirildi. Büstleri yerleştirilen isimler arasında Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan da bulunuyordu.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Erbakan’ın da büstünün dikili olması, sosyal medyada Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi çevrelerince #ErbakanHeykeliniKaldırın etiketiyle protesto edildi. Yapılan paylaşımlarda büstün mevcut AK Partili belediye tarafından yaptırıldığı düşünülerek Belediye Başkanı Mustafa Çetin hedef alındı.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Tartışmalar üzerine Kapaklı Belediyesi yazılı açıklama yaptı. "Yazılanlarda bahsi geçen eski Başbakanlarımızdan merhum Necmettin Erbakan'ın büstü 2018 yılında dönemin CHP'li Belediye Başkanı Sayın İrfan Mandalı tarafından ilçemizde bulunan bir parka konulmuştur." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
'PAYLAŞIMLAR İYİ NİYETLİ DEĞİL'
"Aynı dönemde eş zamanlı olarak, siyasi parti liderliği yapmış Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Alparslan Türkeş'in büstleri de ilçemizdeki muhtelif parklara konulmuştur. Önceki dönem belediye başkanı Sayın İrfan Mandalı döneminde yapılan söz konusu büstlerin bugün Cumhur İttifakı Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin döneminde yapılmış gibi lanse edilmesi niyetin iyi olmadığının delilidir."
'MANİPÜLASYON'
Söz konusu paylaşımların, AK Parti tarafından açıklanan "Sosyal Medya Etik Kuralları" arasında yer alan "Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi" kuralının ne derece önemli olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kapaklı Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çetin'in ve mensup olmaktan gurur duyduğu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki siyasi hareketimizin heykel siyasetine bakış açısı ise kamuoyunca bilinmektedir. Heykel siyasetinin Türkiye'deki temsilcisi olan CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi ile rahmetli Erbakan hocamızın kemiklerini sızlatırcasına kamunun imkanlarını kullanmak suretiyle heykeller üzerinden jestleşmeleri ise kamuoyunun vicdanınca takdir görecektir."