Tekirdağ'daki Necmettin Erbakan'ın büstü olay oldu!

Kapaklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Kapaklı tarihinde yer edinmiş kişilerin, siyasetçilerin ve sanatçıların büstleri ilçeye bağlı Atatürk, İsmet Paşa, Karaağaç ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan parklara yerleştirildi. Büstleri yerleştirilen isimler arasında Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan da bulunuyordu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Erbakan’ın da büstünün dikili olması, sosyal medyada Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi çevrelerince #ErbakanHeykeliniKaldırın etiketiyle protesto edildi. Yapılan paylaşımlarda büstün mevcut AK Partili belediye tarafından yaptırıldığı düşünülerek Belediye Başkanı Mustafa Çetin hedef alındı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tartışmalar üzerine Kapaklı Belediyesi yazılı açıklama yaptı. "Yazılanlarda bahsi geçen eski Başbakanlarımızdan merhum Necmettin Erbakan'ın büstü 2018 yılında dönemin CHP'li Belediye Başkanı Sayın İrfan Mandalı tarafından ilçemizde bulunan bir parka konulmuştur." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi: