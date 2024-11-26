Tekirdağ'daki Sıla bebek davasında anne için istenen ceza belli oldu!

Türkiye'nin yüreğini yakan olayda Sıla bebek cinsel istismar ve şiddet yüzünden hayatını kaybetmişti. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

2 ÇOCUK İÇİN 66 VE 48 YILLIK HAPİS İSTEMİ

Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi.

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti.

2 ÇOCUK TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek, bir ay tedavi altında tutulduğu Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

TEYZESİ İNTİHAR ETMİŞTİ

Tekirdağ'da şiddet ve istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin teyzesi Elif Akyüz, yeğeninin ölümünün ardından yaşadığı psikolojik bunalım sonucu intihar etti. Akyüz, Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen cenaze törenini ardından defnedildi.

Kaynak: DHA-AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır