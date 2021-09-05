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Tekirdağ'daki tren kazasında ölen Nebibe'den geriye bu görüntüler kaldı

05.09.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Nebibe Korkmaz, toprağa verildi. Kızının servis şoföründen hız konusunda şikayetçi olduğunu belirten Fikret Korkmaz, "Kızım, 'Baba kelle koltukta gidip geliyoruz. Servis sürücüsü çok hızlı kullanıyor. Allah'a emanetiz' dedi bana" ifadelerini kullandı. Öte yandan Nebibe Korkmaz'dan geriye 29 Haziran'da kutladığı doğum gününden görüntüler kaldı.

Tekirdağ'daki tren kazasında ölen Nebibe'den geriye bu görüntüler kaldı

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerden geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren Nebibe Korkmaz'ın, 3 yıldır tekstil fabrikasında görev yaptığı belirtildi. Korkmaz için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Garaj Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Korkmaz'ın annesi Sevcan, babası Fikret, kız kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anne Korkmaz, kızının tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü.

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"SERVİS SÜRÜCÜSÜ ÇOK HIZLI KULLANIYOR"

Cenazede taziyeleri kabul eden baba Fikret Korkmaz, kızının servis şoföründen hız nedeniyle şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızım, 'Baba kelle koltukta gidip geliyoruz. Servis sürücüsü çok hızlı kullanıyor. Allah'a emanetiz' dedi bana" diye konuştu. Nebibe Korkmaz, cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GERİYE DOĞUM GÜNÜNDEN GÖRÜNTÜLER KALDI

Nebibe Korkmaz'dan geriye 29 Haziran'da kutladığı doğum gününden görüntüler kaldı. İş yerinde arkadaşları tarafından doğum günü kutlanan Korkmaz'ın yaşadığı mutluluk görülüyor.

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DİNÇKOL DA ERGENE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk annesi Hülya Dinçkol ise Ergene ilçesinde toprağa verildi. Dinçkol için Sağlık Mahallesi Torguçlar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dinçkol'un ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Dinçkol, Yeşiltepe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
toplu taşımalarda ehliyet verilen kişilerin zeka ve sağlık testinden geçmesi lazım. yoksa toplu taşımada görev verilmemeli.
Servislerin denetimleri arttırılması gerekiyor. Günde tek servis yapmıyor ve muhtemelen bu da diğer servise yetişmek için hızlı kullanıyordu. Neden ucu ucuna saatlerde anlaşıyorsunuz. 5 dk geç kalsan diğerine ne olurdu sanki. Yazık olmuş insanlara:(
şoför e kimse ceza veremeyeceğine göre istediğini yapmış...

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