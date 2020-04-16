HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar jandarma tarafından kapatıldı

Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar jandarma tarafından kapatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2020 16:02 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında büyükşehirlere giriş ve çıkışların kapatılması kararı alınmıştı. Tekirdağ'dan İstanbul'a giden yolların da yer aldığı liste doğrultusunda jandarma ekipleri harekete geçti. Belirlenen yollar ekipler tarafından toprak yığınlarıyla kapatıldı. Tekirdağ'ın giriş ve çıkışlarında ise yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. İşte detaylar...

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilmesinin ardından Tekirdağ'ın İstanbul'a sınırı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ne giden tüm ara yollar, jandarma ekiplerince iş makinesiyle toprak yığını dökülerek kapatıldı. Bu ara yollarda jandarma ekipleri, devriye görevi yürütüyor. Jandarma ve polis ekipleri, İstanbul çıkışı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi ile Marmara Ereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi arasındaki kontrol noktasında da uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler, seyahat izin belgesi olmayanların geçişine izin vermezken, sürücüler ve araçtakileri, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Emekli Hasan Camcı, alınan tedbirlere halkın uyması gerektiğini belirterek, "Burada araçlarla kaçak geçmek için tepeleri dolaşıyorlar. Jandarma oraları kapattırdı. İster istemez tarlalardan geçmek istiyorlardı" dedi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
Güzel görüntüler! Böyle uğurlandılarGüzel görüntüler! Böyle uğurlandılar
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Ercüment Ovalı'dan yeni paylaşım! Bu kez koronavirüs ilacı

Ercüment Ovalı'dan yeni paylaşım! Bu kez koronavirüs ilacı

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Şoke eden karar! O isim artık yok

Şoke eden karar! O isim artık yok

Sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

Sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mezarın içine düştü! Samsun'da güldüren anlar

'Bize İş Çıkarmayın, Evde Kalın' dedi ama...

Ordu'da nisan ayının ortasında kar sürprizi!

Nisan ayının ortasında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

Bursa'da koronavirüsü yenen hemşire ve 2 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi

Güzel görüntüler! Böyle uğurlandılar

Sahibinin ambulansını takip etti! 5 gündür kapıdan çıkmasını bekliyor

Tedavi gören sahibini hastane önünde bekliyor

Kozan'da belediye barınağına köpek ölüsü bırakılma görüntüleri ortaya çıktı

Kumpas kurmuşlar! Oyun böyle bozuldu

Yürek ısıtan görüntüler! "Vefa" çalışanı yaşlı kadını evine kadar sırtında taşıdı

Yürek ısıtan anlar! Yaşlı kadını evine kadar sırtında taşıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.