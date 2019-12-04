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Tekirdağ Deniz Çöpleri Eylem Planı 2020-2024

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 10:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ Deniz Çöpleri Eylem Planı (2020-2024) Vali Aziz Yıldırım tarafından onaylandı.

Tekirdağ Deniz Çöpleri Eylem Planı 2020-2024

Tekirdağ Deniz Çöpleri Eylem Planı (2020-2024) Vali Aziz Yıldırım tarafından onaylandı. Plan çerçevesinde gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve deniz bırakılması hedefleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10.06.2019 tarihli ve 2019/09 sayılı Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi kapsamında, Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu tarafından hazırlanan ve 2020-2024 yıllarını kapsayan Tekirdağ Deniz Çöpleri Eylem Planı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Tekirdağ Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı, TESKİ Genel Müdür Vekili Fatih Başaran, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş ve Tekirdağ Liman Başkanı Engin Erat’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda görüşülerek onaylandı.
Eylem planındaki faaliyetler arasında deniz çöplerinin oluşumunun kaynağında Tekirdağ’a özel tedbirler alınarak önlenmesi, mevcut deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik entegre ve planlı çalışmalar yapılması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması yer alıyor.
Tekirdağ İli Deniz Çöpleri İl Eylem Planının (TDÇEP) uygulanması ile gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve deniz bırakılması hedefleniyor.

Tekirdağ Deniz Çöpleri Eylem Planı 2020-2024

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