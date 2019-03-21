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Tekirdağ Dostspor, 59 ve 53 numaralı formaları Cumhurbaşkanı’na takdim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 19:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın adına aldığı başarılı sonuçlarına Türkiye Şampiyonluğunu da ekleyen Tekirdağ Dostspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rize ve Tekirdağ’ın plakalı formalarını takdim etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tekirdağ’ı ziyareti sırasında Tekirdağ’ın adına aldığı başarılı sonuçlarına, ‘Türkiye Şampiyonluğu’nu da ekleyerek göğüsleri kabartan Tekirdağ Dostspor, Tekirdağ’ın plakası olan 59 numaralı ve Rize’nin plakası olan 53 numaralı formaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.

Tekirdağ’ın adına aldığı başarılı sonuçlarına Türkiye Şampiyonluğunu da ekleyen Tekirdağ Dostspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rize ve Tekirdağ’ın plakalı formalarını takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tekirdağ’ı ziyareti sırasında Tekirdağ’ın adına aldığı başarılı sonuçlarına, ‘Türkiye Şampiyonluğu’nu da ekleyerek göğüsleri kabartan Tekirdağ Dostspor, Tekirdağ’ın plakası olan 59 numaralı ve Rize’nin plakası olan 53 numaralı formaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.

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