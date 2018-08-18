Tekirdağ, eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla tatilcileri bekliyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - "Marmara'nın incisi" Tekirdağ, eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla bayram tatilinde de yerli ve yabancı konuklarını bekliyor.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmini tercih edenler için de uygun alanları bulunan Tekirdağ, tatilcilerin gözde mekanı olmaya devam ediyor.

Bayram tatili dolayısıyla iç turizmde yaşanacak hareketliliğin Tekirdağ'ı da olumlu etkilemesi beklenirken, turizmciler, tatilcilerin özellikle mavi bayraklı Şarköy, Altınova ve Mürefte plajlarında huzurlu zaman geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Bölgenin doğal güzelliklerini uzak diyarlardan görmek isteyenler için de deniz yolu, demiryolu, havayolu seçenekleri bulunan Tekirdağ, güzelliklerini konuklarına sunmak için hazır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatilinde Tekirdağ'ın tatil için tercih edilecek şehirler arasında yer aldığını söyledi.