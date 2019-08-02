Tekirdağ, gazisini bağrına bastı

Hakkari’de mayının infilak etmesi sonucu iki bacağını birden kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Erbaş Tarık Cür, tedavisinin ardından Tekirdağ’daki aile evinde törenle karşılandı.

Geçtiğimiz haftalarda Hakkari sınırında gerçekleşen operasyonda mayına basan Piyade Uzman Onbaşı Erbaş Tarık Cür, patlamada iki bacağını da kaybetti. Bir süredir Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Gazi Cür, Tekirdağ’daki evine döndü. Kahraman asker için Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki evinde tören tertip edildi.

Dualarla uğurlandı

Ailesinin Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde alkışlar ve sloganlar eşliğinde karşılanan Piyade Uzman Onbaşı Erbaş Tarık Cür, ambülanstan sedye ile indirilerek evinin önüne getirildi. Burada Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliği Başkanı İbrahim Çetintaş tarafından kendisine Kur’an-ı Kerim ve bir adet Türk bayrağı hediye edildi. Ardından İlçe Müftüsü İsa Aktaş tarafından şehitlerimiz, ebediyete intikal eden gazilerimiz ve Tarık Cür için dua okundu. Karşılamanın ardından Gazi Cür, yine sedye ile istirahat etmek üzere evine girdi.