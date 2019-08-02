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Tekirdağ, gazisini bağrına bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

Hakkari’de mayının infilak etmesi sonucu iki bacağını birden kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Erbaş Tarık Cür, tedavisinin ardından Tekirdağ’daki aile evinde törenle karşılandı.Geçtiğimiz haftalarda Hakkari sınırında gerçekleşen operasyonda mayına basan Piyade Uzman Onbaşı Erbaş Tarık Cür, patlamada iki bacağını da kaybetti.

Tekirdağ, gazisini bağrına bastı

Hakkari’de mayının infilak etmesi sonucu iki bacağını birden kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Erbaş Tarık Cür, tedavisinin ardından Tekirdağ’daki aile evinde törenle karşılandı.
Geçtiğimiz haftalarda Hakkari sınırında gerçekleşen operasyonda mayına basan Piyade Uzman Onbaşı Erbaş Tarık Cür, patlamada iki bacağını da kaybetti. Bir süredir Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Gazi Cür, Tekirdağ’daki evine döndü. Kahraman asker için Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki evinde tören tertip edildi.

Dualarla uğurlandı
Ailesinin Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde alkışlar ve sloganlar eşliğinde karşılanan Piyade Uzman Onbaşı Erbaş Tarık Cür, ambülanstan sedye ile indirilerek evinin önüne getirildi. Burada Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliği Başkanı İbrahim Çetintaş tarafından kendisine Kur’an-ı Kerim ve bir adet Türk bayrağı hediye edildi. Ardından İlçe Müftüsü İsa Aktaş tarafından şehitlerimiz, ebediyete intikal eden gazilerimiz ve Tarık Cür için dua okundu. Karşılamanın ardından Gazi Cür, yine sedye ile istirahat etmek üzere evine girdi.

Katılım yoğun oldu
Cür için düzenlenen törene Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kapaklı Belediye Başkan Vekili Feyzullah Yorulmaz, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Saray 41’inci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Vekili Tank Albay Fatih Solmazlar, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağ, gazisini bağrına bastı

Tekirdağ, gazisini bağrına bastı

Tekirdağ, gazisini bağrına bastı

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