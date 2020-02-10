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  4. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde operasyon! Evden uçaksavar mermisi çıktı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde operasyon! Evden uçaksavar mermisi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 20:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uçaksavar mermisi, şarjör ve tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde operasyon! Evden uçaksavar mermisi çıktı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde alınan ihbar neticesinde kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürüp pazarladığı öne sürülen M.E.Y.’nin evine baskın yaptı.

UÇAKSAVAR MERMİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 uçaksavar mermisi, 9 tabanca fişeği, 2 tabanca namlusu, 2 tabanca şarjörü, 6 adet değişik ebatlarda kama ve hançer, bir polis rozeti ile tabanca ve namlu yapımında kullanıldığı değerlendirilen alet ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, M.E.Y’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy

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