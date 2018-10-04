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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 20:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık 20 günden bu yana kayıp olarak aranan şahsın öldürüldüğü, yakıldığı ve ardından gömüldüğü ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Edinilen bilgiye göre, 18 Eylül 2018 tarihinde Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi’ne başvuran Ş.A. adlı kadın eşi Gökhan A.’nın kayıp olduğunu kendi imkanları ile yaptığı araştırmalarda eşinin kaybolduğu tarihte gece 01.00 sıralarında Marmaraereğlisi’nin Yeniçiftlik Mahallesi’nde bulunan köylüsü T.E.’ye ait mekana gittiği ve mekandan gece 02.00 sıralarında bir arkadaşına ait olan 41 DF 438 plakalı araçla ayrıldığını öğrendiğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri önce plakadan yola çıkarak aracın izini sürdü. Otomobilin İstanbul Bağcılar'da terk vaziyette bulunduğunu tespit eden polis ekipleri araçta yaptıkları incelemede boş kovan ve kan izine rastladı.

KEMİKLERİ GÖMMÜŞLER

Soruşturma ve araştırmayı derinleştiren polis ekipleri kayıp olarak aranan Gökhan A.’nın son olarak A.K. H.İ., C.K., N.C. T.E. ve A.A. ile birlikte olduğunu tespit etti. Bu bilginin ardından bazı kişilerin bilgi sahibi bazılarının da şüpheli olarak ifadesine başvuran Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilde dolaştıkları esnada küfürleşmeden ötürü başlayan tartışma sırasında T.E.’nin Gökhan A.’yı başına ateş ederek öldürdüğü, daha sonra cesedi Yeniçiftlik’te işlettiği mekana getirdiği, orada çalışanı olan S.A.’nın sahilde üzerine benzin döktüğü cesedi ateşe verdiği yanmayan kemikleri de yine S.A.’nın Yeniçiftlik’te bir araziye götürerek gömdüğünü belirledi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

T.E. ve S.A. adlı şüphelilerin yakalanması için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuran polis soruşturma sırasında Ç.K. adlı kişinin de olayların içerisinde yer aldığını tespit ederek ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Polise yaşananları detaylı bir şekilde anlatan Ç.K.’nin Gökhan A. adlı kişiyi T.E.’nin öldürdüğünü, S.A.’nın yaktığını ve S.A. ile birlikte kalan kemikleri araziye gömdüklerini itiraf etmesi üzerine polis ekipleri nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın nezaretinde Ç.K. adlı kişinin gösterdiği yerde arama yaptı. Yapılan aramada, kayıp olarak aranan Gökhan A.’ya ait olduğu değerlendirilen yakılmış kemik, ceset parçaları ve kafatası bulundu.

Ele geçirilen kemik ve ceset parçalarına incelenmek üzere el koyan polis ekipleri T.E. ve S.A. adlı şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

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