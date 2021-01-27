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  4. Tekirdağ korutan anlar! Kontrolden çıkan tanker karşı şeride geçti

Tekirdağ korutan anlar! Kontrolden çıkan tanker karşı şeride geçti

27.01.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da kontrolden çıkan tanker, olduğu yerde dönmeye başlayarak karşı şeride geçti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay anları, güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi arasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Muratlı’dan Lüleburgaz istikametine doğru seyir halindeki tanker, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiri ve sürücüsünün de bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolda dönmeye başladı.

Yaklaşık 300 metre dönen tanker, karşı şeride geçti ve şans eseri kimseye çarpmadan durabildi. Olayı görenler ise şaşkınlıkla nefeslerini tuttu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kimsenin yaralanmadığı olay anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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