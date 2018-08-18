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Tekirdağ Limanı'nda tatil yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 09:37 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı için Avşa Adası, Bandırma ve Marmara adalarına gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelelerinde araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa Adası ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda araç sürücüsü, yoğunluk oluşturdu.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreye ulaştı.

Trafik ve zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir alırken, tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Tatil için Avşa Adası'na giden Ahmet Günaşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada sabah 6'da Tekirdağ'a geldiğini ve 3 saattir araç kuyruğunda beklediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
bayram feribot Tekirdağ yoğunluk

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