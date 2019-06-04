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Tekirdağ Limanı'nda tatil yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ Limanı'ndaki yoğunluk nedeniyle tatilciler uzun süre kuyrukta bekledikten sonra adalara gidebiliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 5 kilometreye ulaştı.

Trafik ve zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir aldı, tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Sırada bekleyen Fatoş Ketenci, Avşa Adası'na gitmek için iki saattir beklediğini belirterek, "Bayram tatilinde Avşa'ya gitmeye çalışıyoruz. Erken geldik, erkenden binip gidelim diye ama gene binemedik. Bayramlarda yollar böyle ne yazık ki yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Beytullah Durmuş da 3 saattir kuyrukta beklediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
feribot Iskele Tekirdağ

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