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Tekirdağ Limanı'nda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ Limanı'nda yoğunluk

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreye ulaştı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir aldı.

Tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

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Anahtar Kelimeler:
kuyruk liman Tekirdağ

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