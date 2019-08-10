Tekirdağ Limanı'nda yoğunluk

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.
Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreye ulaştı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir aldı.
Tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekledi.
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