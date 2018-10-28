Tekirdağ Malkara'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yol kontrolü yapan Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Sanayi Çarşısı önünde 34 Y 5683 plakalı minibüsü durdurdu.
Yapılan kontrolde minibüste Bangladeş, Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresine gönderilirken araç sürücüsü Y.T. (40) gözaltına alındı.
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