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Tekirdağ Malkara'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 02:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ Malkara'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yol kontrolü yapan Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Sanayi Çarşısı önünde 34 Y 5683 plakalı minibüsü durdurdu.

Yapılan kontrolde minibüste Bangladeş, Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresine gönderilirken araç sürücüsü Y.T. (40) gözaltına alındı.

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16 Kaçak gçömen Afganistan Bengladeş İlçe Emniyet Müdürlüğü Yol Uygulaması Malkara Pakistan

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