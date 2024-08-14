Tekirdağ, Mavi Bayrak'ta Marmara Denizi birincisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Mavi Bayrak sertifikalarının Şarköy’deki plajlara kazandırılmasında emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti ve süreç ile alakalı bilgiler paylaştı. Candan Yüceer, "Mavi Bayrak, plajlarımızın temizliği, güvenliği ve çevre yönetimi açısından uluslararası standartları belgeleyen önemli bir ödül. Tekirdağ olarak, çevremizi koruma ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir bırakma sorumluluğunun bilincindeyiz. Bu sertifikalı plajlarımız, sadece temiz ve güvenli deniz alanları sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çevreye duyarlı turizmi teşvik ediyor" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak almak için TÜRÇEV’in belirlediği 33 kriteri eksiksiz şekilde yerine getirdi. 2023 yılında 6 olan Mavi Bayraklı plaj sayısının 2024 yılında 8’e yükselmesi, bu kriterlerin titizlikle karşılandığını gösteriyor. Plaj uzunluğu, yüzme suyu kalitesi ve cankurtaran hizmetleri gibi kriterlerde yüksek standartları sağlamak amacıyla belediye ekipleri yoğun bir mesai yürüttü. 2022 yılında Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle sertifika alamayan plajlar, bu yıl gerekli kriterleri yerine getirerek sertifikalarını geri aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu süreçte, çevre bilinçlendirme etkinlikleri, deniz suyu kalitesinin düzenli izlenmesi ve halk güvenliği için alınan önlemler ön plandaydı. Candan Yüceer, "Plajlarımızda çevre bilincini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu sayede halkımızın sürece aktif katılımını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

ŞARKÖY’ÜN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

2024 yılı itibarıyla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Şarköy Sosyal Tesisler Önü, Atatürk Parkı, Marmara Evleri Önü, Şarköy 1 ve 2 No’lu Belediye Plajları, 23 Nisan Kafe Önü ve Mürefte plajları Mavi Bayraklı olarak hizmet veriyor.

CANDAN BAŞKAN: “MARMARA DENİZİ’NDE MAVİ BAYRAK ALMAK HİÇ KOLAY DEĞİL”

Candan Yüceer, "Biliyorsunuz, Mavi Bayrak almak kolay bir iş değil. Hele hele Marmara Denizi’nde Mavi Bayrak almak hiç de kolay bir iş değil. Ancak arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları neticesinde bu başarıyı elde ettik. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Mavi Bayraklı plajlarımızda çevreyi koruma ve temiz tutma konusunda gerekli önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını ve plajlarımızın temizliğine katkıda bulunmalarını rica ediyorum. Mavi Bayrak, çevreye olan sorumluluğumuzun bir simgesidir" dedi.

CANDAN BAŞKAN: AMACIMIZ; TEKİRDAĞ SAHİLLERİNİ MAVİ BAYRAKLI PLAJLARLA DONATMAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, mevcut Mavi Bayraklı plajlarla yetinmeyip, yeni plajları da bu prestijli sertifikayla taçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yüceer, "2025 yaz sezonu için Kovalık Mevkii, Marmara 19 Evleri Önü, SSK Evleri Önü, Hoşköy, Kumbağ ve Altınova sahillerinde de Mavi Bayrak sürecini başlattık. Amacımız; Tekirdağ’ın tüm sahillerini Mavi Bayraklı plajlarla donatmak" şeklinde konuştu.