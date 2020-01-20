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  4. Tekirdağ merkezli 5 ilde operasyon: 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Tekirdağ merkezli 5 ilde operasyon: 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratıldığı iddiasıyla 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’resmi belgede sahtecilik’ ile ’kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratıldığı iddiasıyla 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’resmi belgede sahtecilik’ ile ’kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Tekirdağ merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Sakarya, Bursa ve Kütahya’da 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastane üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen olaya ilişkin, aralarında doktorlar, hastane sahipleri hemşireler ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 27 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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