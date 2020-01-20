HABER
  4. Tekirdağ merkezli 5 ilde 'sağlıkta vurgun' operasyonu

Tekirdağ merkezli 5 ilde 'sağlıkta vurgun' operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle 5 ilde, 27 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle 5 ilde, 27 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler arasında hastane sahibi ve doktorların da olduğu öğrenildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'resmi belgede sahtecilik' ile 'kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça Tekirdağ merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kütahya'da 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, özel göz hastanesi üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen olayda, aralarında hastane sahipleri, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 27 şüpheli ile ilgili gözaltı işlemi başlattığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Başkan Aktaş’a ‘umre’ teşekkürüBaşkan Aktaş’a ‘umre’ teşekkürü
303 ameliyat geçiren Kayra için yardım kampanyası303 ameliyat geçiren Kayra için yardım kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bit pazarında haraç kestiler, vermeyene işkence yapıp video çektiler

Haraç kesip, vermeyene işkence yaptılar

Fırında korkunç olay! Asansöre başı sıkıştı

Fırında korkunç olay! Asansöre başı sıkıştı

İstanbul merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme! 59 kişi tutuklandı

'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme!

'Kötü enerjileri temizleme' vaadiyle 6 bin dolarını aldı: Öz ağabeyinin tecavüzüne uğradığını anlattı...

'Kötü enerjileri temizleme' vaadiyle 6 bin dolarını aldı!

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüyle ilgili yeni gelişme! Mühür 67 gün sonra söküldü

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Bursa’da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Bursa’da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.