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Tekirdağ merkezli hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı - Operasyon esnasında balkondan atlayarak kaçmak isterken kol ve bacakları kırılan bir şüphelinin hastanedeki tedavisine devam ediliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu 19 hırsızlık olayına karışan 10 şüpheliyi tespit etti.

Buna yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i savcılık talimatı ile emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon esnasında balkondan atlayarak kaçmak isterken kol ve bacaklarının kırılması üzerine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırılan şüphelinin tedavisine devam ediliyor.

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operasyon Tekirdağ

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