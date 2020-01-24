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Tekirdağ merkezli ‘‘Resmi belgede sahtecilik’ operasyonunda 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen ‘Resmi belgede sahtecilik’ operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 4’ü tutuklandı.2015 yılında gelen ihbar ve şikayetler üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri çalışma başlattı.

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen ‘Resmi belgede sahtecilik’ operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 4’ü tutuklandı.
2015 yılında gelen ihbar ve şikayetler üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla özel bir hastane sahipleri, doktorlar ve bazı çalışanların usulsüz yöntemlerle Kamu, kurum ve Kuruluşlarını zarara uğrattıkları ileri sürüldü. Bunun üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’resmi belgede sahtecilik’ ile ’kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Tekirdağ merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Sakarya, Bursa ve Kütahya’da 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastane üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen olaya ilişkin, aralarında doktorlar, hastane sahipleri hemşireler ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 27 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarla 27 kişiden 26’sı yakalanırken firari durumunda olan bir şahsın ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 4 kişi adli kontrol şartı ile 5 şüpheli mahkemeden 8 kişi ise savcılıktan serbest kaldı. Gözaltına alınan 5 kişinin ise emniyetten serbest kaldığı öğrenilirken geriye kalan R.B.T., N.S., A.İ. ve Y.B.Y. isimli 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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